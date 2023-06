Pedemontana: "Proveremo a studiare una soluzione" per tratta C a Lesmo

Il Comune chiede che la tratta C a Lesmo sia tutta in galleria, Pedemontana non promette "ma proverà a studiare una soluzione". L’impegno è stato preso al secondo summit con il sindaco Francesco Montorio (nella foto) direttamente dal direttore generale Sabato Fusco.

È la seconda volta in meno di due mesi che lo stato maggiore tecnico approda nel piccolo centro brianzolo, il solo ad aver depositato un ricorso al Tar contro la pubblica utilità degli espropri per realizzare l’autostrada, ma di fatto contro l’opera stessa con l’obiettivo "di mitigarne il più possibile gli effetti", spiega il primo cittadino. Nell’ultimo faccia a faccia Montorio è andato al sodo: "La stessa società dice che la tratta C, cioè quella che passa sul nostro territorio, presenta le maggiori criticità per la vicinanza con le abitazioni, da qui la nostra richiesta di farla scomparire".

Bar.Cal.