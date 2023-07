Pedemontana, la Provincia chiamata a prendere posizioni forti

Nel 2019 il Pums era stato pensato in parallelo alla variante del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) per la riduzione del consumo di suolo, ricordano i consiglieri provinciali del gruppo Brianza Rete Comune. "Quel percorso virtuoso – afferma il consigliere Pietro Cicardi – si trova ora a fare i conti con la realizzazione della più imponente e devastante infrastruttura per la mobilità che il nostro territorio abbia mai ospitato, cioè l’autostrada Pedemontana. È un’ infrastruttura per una mobilità veicolare vecchia, inquinante e impattante per l’ambiente: l’esatto opposto di un progetto di mobilità sostenibile a basso consumo di suolo".

Rispetto ad alcune osservazioni arrivate da parte di comitati di cittadini, in particolare sul tema di Pedemontana il consigliere Simone Sironi aggiunge che la Provincia tende a rinviare valutazioni o considerazioni a momenti successivi. "A nostro avviso – dice Sironi – è tempo di essere più coraggiosi e di prendere posizioni forti". Il gruppo ribadisce l’inutilità della tratta D Breve di Pedemontana sul piano trasportistico, ambientale ed economico che corre parallela alla Tangenziale est, a tre chilometri di distanza. Per questo i consiglieri suggeriscono di usare diversamente le risorse finanziarie destinate all’opera, per progetti legati ad una vera mobilità sostenibile.

C.B.