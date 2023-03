Pedemontana ai raggi X Un cantiere modello tra bonifiche “pulite” e recupero ambientale

di Sonia Ronconi

Nell’ultimo consiglio comunale ancora una volta l’argomento che ha tenuto banco è stata Pedemontana, l’autostrada della discordia. Nel parlamentino locale erano presenti i dirigenti di Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) per l’illustrare il progetto e le opere che interesseranno nei prossimi anni la città di Seveso. Sono intervenuti anche per rispondere alle precedenti interrogazioni presentate su Pedemontana dai signori consiglieri il direttore generale della società, Sabatino Fusco, il direttore tecnico Paolo Simonetta, il project manager Andrea Monguzzi a cui è spettato il compito di relazionare sullo stato dell’arte e l’architetto Barbara Vizzini, responsabile del settore ambientale di APL.

"Il piano operativo di bonifica è stato redatto sulla base di numerosi campioni prelevati e sarà di volta in volta aggiornato su ulteriori prelievi che faremo in corso d’opera – ha detto il direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda –. Abbiamo effettuato sull’area centinaia di campionamenti in più rispetto a quelli fatti da Regione Lombardia e Arpa. E da questo punto di vista posso dire che il piano operativo di bonifica di Pedemontana a Seveso è improntato alla massima cautela. Mi spingo oltre. Credo non ci sia alcun cantiere con scavi in zona dove siano previste le stesse nostre cautele".

Per quanto riguarda le opere di mitigazione e compensazione, è ancora tutto da decidere, ma restano a disposizione una parte dei fondi stanziati: 1,7 milioni circa per quelle ambientali e 12 milioni per le opere compensative di tipo viabilistico parzialmente già impegnati. Il residuo è di circa 7,3 milioni. La presenza dei vertici di Pedemontana è stata particolarmente utile anche per sottolineare quanta sarà l’attenzione da parte di chi costruirà l’opera stradale nelle aree limitrofe a quelle contaminate nel 1976 dalla diossina. È stato prima di tutto illustrato la cronistoria del piano operativo di bonifica dell’area Icmesa (al confine con Meda) e poi la tecnologia di bonifica individuata da APL. "Durante le attività di bonifica è previsto l’utilizzo di mezzi e procedure che saranno utili per diminuire l’eventuale produzione di polveri mediante tutta una serie di presidi come nebulizzatori, pulizia del manto stradale del cantiere, pulizia delle ruote dei camion, predisposizione di reti per il contenimento delle polveri e interruzione dei lavori nei giorni particolarmente ventosi – hanno spiegato –. Durante il periodo di esecuzione delle attività di bonifica sarà costantemente monitorata la qualità dell’area e l’eventuale dispersione di polveri andando a misurare il particolato Pm10, Pm 2.5 e il parametro diossine". E comunque all’interno del piano di bonifica sarà coinvolta direttamente anche l’Agenzia regionale per la protezione ambientale.