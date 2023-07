Party per sole musulmane "Questa non è integrazione"

di Gabriele Bassani

Party in piscina per sole donne musulmane, scoppia la polemica. Dura presa di posizione dell’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri contro l’evento in programma sabato prossimo in una piscina di Limbiate dove ci sarà giornata riservata alle donne musulmane. Per tutta la giornata solo loro avranno l’accesso al parco acquatico privato che si trova nel cuore del Parco delle Groane. Una iniziativa che ha suscitato la reazione indignata e preoccupata dell’europarlamentare europea. "Apprendiamo con sconcerto – scrive in una nota la parlamentare membro della commissione Diritti delle donne e parità di genere del Parlamento europeo –. Non possiamo più accettare l’alibi della discriminazione e dell’integrazione difficile quando sono gli stessi immigrati musulmani a volersi isolare dalla società in cui hanno scelto di vivere, perpetuando usi e costumi incompatibili con i nostri, che stridono con le conquiste e con i diritti faticosamente raggiunti dalle donne in Occidente". L’evento è promosso con un sito dedicato (Bahja.it) e su una apposita pagina Instagram in cui si spiega che "Bahia pool party è un evento per tutte le donne musulmane che desiderano passare un’estate in piscina in piena libertà. Una fantastica giornata di sole donne all’insegna del divertimento, libere da tutte le preoccupazioni".

Nelle pagine web dedicate alla promozione dell’evento si sottolinea anche l’assenza di edifici alti nelle vicinanze, oltre al divieto assoluto di fare foto o video all’interno della struttura e la presenza di sole bagnine donne, così da poter uscire dalla vasca "con il burkini senza imbarazzo" e di poter "conciliare la bellezza e l’orgoglio del jihab con il bisogno di svago". Il “Bahia pool party“ è un evento per il quale sono già iniziate le prevendite con un costo di 39 euro a persona e ridotto a 15 euro per le bambine fino a 9 anni. "A lasciare sgomenti è infine la possibilità di acquistare il biglietto ridotto per le bambine dai 5 ai 9 anni, che in questo modo vengono indottrinate prematuramente e in modo subdolo, anche attraverso un’occasione di svago, alla segregazione e alla sottomissione", prosegue nella sua nota l’europarlamentare europea. Intanto dal Comune il sindaco Antonio Romeo spiega di non sapere nulla, sottolineando che, comunque, "È all’interno di una struttura privata".