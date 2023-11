Parte la campagna anti truffe. Ecco come non farsi abbindolare

C’è la truffa del finto sacerdote, quella dell’incidente a un parente. Quella del finto poliziotto o dei controlli ad acqua e g as. Gli stratagemmi sono tanti, infiniti. Anche per questo parte "Non mi freghi!": la campagna del Comune contro le truffe. Opuscoli, videoclip e spot radio per riconoscere ed evitare i raggiri in casa, in strada e via internet. Promossa con il contributo della Regione e ideata per mettere in guardia la cittadinanza da varie forme di truffe – da quelle porta a porta ai raggiri online – con particolare attenzione agli anziani, vittime spesso privilegiate dei truffatori.

Quattro i tipi di truffa su cui si concentra il vademecum (urly.it3yf7v): le frodi che avvengono a casa; in strada; online e gli imbrogli escogitati da cartomanti, sedicenti maghi e “santoni”. Per ogni tipologia vengono indicati i metodi di prevenzione e accortezze da seguire, ma soprattutto vengono elencati i più comuni inganni che ricadono in ognuna delle quattro categorie, per consentire ai cittadini di riconoscerle. Anche con l’obiettivo di condividere le esperienze vissute per affrontare il disagio e il senso di colpa. Fra i consigli generali c’è quello di ridurre al minimo l’utilizzo dei contanti, prestare attenzione ai tesserini di riconoscimento, non farsi distrarre, diffidare dalle apparenze e da approcci troppo lusinghieri o da offerte molto vantaggiose, non fornire informazioni al telefono. Vengono descritti alcuni dei casi più diffusi: dalla “truffa del catalogo” alla “truffa dell’intervista”, da quella della frutta in strada al “phishing” per carpire dati personali su internet. Quattro brevi videoclip saranno diffusi anche sui canali social del Comune. Un opuscolo sarà messo a disposizione in tutte le sedi comunali, biblioteche, centri civici, centri anziani e nelle farmacie comunali, agli Infopoint e allo Sportello al Cittadino di piazza Carducci.

"Abbiamo studiato i contenuti e la grafica della campagna pensando gli anziani – spiega l’assessore al Welfare e Salute Egidio Riva –: il linguaggio semplice, non banale, e la grafica sono pensati per aiutare gli anziani a riconoscere e prevenire le truffe, nonché a denunciare questo odioso reato. C’è infatti il rischio che le vittime di truffa, già provate psicologicamente, a causa della vergogna finiscano per chiudersi in se stesse e isolarsi. È importante, invece, sostenerle, incoraggiarle a non avere paura e trovare la forza di parlarne".