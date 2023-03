Park Angels e Gev oggi presentano le regole del Parco

Cani sempre al guinzaglio in tutte le aree del parco oppure il divieto di ingresso in bici lungo i vialetti dei Giardini Reali. Sono due delle regole meno rispettate nei 720 ettari verdi di Monza, cattive abitudini che si ripetono da parte di molte persone che, varcati gli ingressi del parco o dei giardini attorno alla Villa Reale, ignorano che ci sono norme per la tutela di un ambiente storico e naturalistico da rispettare. Oggi, per sensibilizzare i visitatori sulle regole del parco e dei giardini, all’ingresso di via Boccaccio ci saranno gruppi di volontari, i Park Angels e le Gev in collaborazione con la Polizia locale che dalle 10.30 alle 12.30 e poi dalle 14.30 alle 16.30, daranno indicazioni per garantire una corretta convivenza tra utenti e natura.