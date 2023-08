Monza, riaprono i Giardini della Villa Reale: tra le vittime del maltempo anche la quercia rossa dell’800

Monza – Dopo i violenti temporali di luglio, domani sabato 12 agosto riapriranno i Giardini Reali della Villa di Monza. Il bilancio dei nubifragi che hanno colpito il complesso monumentale è particolarmente pesante.

Anche fuori dai Giardini Reali proseguono i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza. Da giovedì 9 agosto è stato riaperto anche l’ingresso delle Grazie Vecchie. Restano invece ancora chiusi al pubblico via per Biassono da Porta Vedano a Costa Alta e Costa Bassa, via per Lesmo dal viale delle Noci fino alla seconda curva di Lesmo.

La Villa Reale, oltre al normale weekend, sarà aperta anche nei giorni di lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto con le due esposizioni in corso. Al Belvedere I Love Lego e all’Orangerie Banksy. Painting Walls (15 agosto).