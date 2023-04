Parcheggio per disabili sbagliato Vergogna a due passi dalla stazione

Via Castello è un budello quasi

invisibile, stretto fra la piazza omonima e la massicciata del cavalcavia che dalla stazione ferroviaria conduce verso largo Mazzini. In una città dove la fame di parcheggi è annosa, quei pochi metri sono preziosissimi. Civiltà (e legge) vuole che anche qui però ci siano dei posti riservati ai disabili. Segnaletica verticale e strisce gialle, il disegno di una carrozzina in mezzo allo stallo, un margine zigrinato a fianco per consentire di far scendere il disabile con carrozzina in sicurezza. Qualche giorno fa, gli operai del Comune hanno ripassato le righe ormai sbiadite. Ed è stato allora che è emersa una situazione, subito sottolineata su Facebook (nel gruppo “Sei di Monza se…”) a dir poco grottesca. Dei due stalli affiancati riservati ai disabili, uno ha infatti

una misura standard per farci stare una vettura: non

grande magari, ma a norma di legge e di buon senso, 5 metri

lunghezza per 2 e 50 di larghezza. Il minimo

indispensabile, anche se l’ideale secondo Dpr del ’96 sarebbero 6 metri x 3,20

Il problema è però il secondo stallo, incredibilmente

minuscolo. Da farci stare al massimo uno scooter,

Tenuto conto che ovviamente non ci riesce a parcheggiare

nessuno (siamo andati a

verificare), i commenti si sprecano. Una beffa, una presa

per i fondelli, una distrazione? "Magari la grandezza dello

stallo è stata decisa in base alla percentuale di disabilità"

ironizza qualcuno.

E c’è chi fa notare come la posizione sia poco felice: isolata, in un angolo spesso utilizzato come discarica abusiva di immondizia, costringendo il disabile a manovre impossibili per uscire dall’auto. Il problema - si badi bene - deve essere “antico”, visto che gli operai si sono limitati a ridipingere uno stallo già esistente.

Il Comune è stato subito sollecitato. "Stiamo evadendo una serie di richieste relative alla segnaletica stradale - precisa Giada Turato, assessore alla Viabilità - Chiaramente sono interventi tampone perché a brevein occasione del Pums (Piano Urbano della Mobilità

Sostenibile, ndr) saranno rivisti tutti i parcheggi della

città con relativa segnaletica. Chiederò comunque

chiarimenti in merito.

Mi informerò dell’impresa che ha eseguito il lavoro per

capire come hanno potuto realizzare un intervento del

genere".

Da.Cr.