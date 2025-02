Parata di stelle. Il sindaco:: "Una vetrina"

Il colore rosa sulla facciata dell’Auditorium Disarò ha accolto i quasi 400 appassionati che l’altra sera hanno partecipato alla presentazione ufficiale della tappa del Giro d’Italia di Cesano Maderno. Il colore rosa accompagnerà i cesanesi per i prossimi 3 mesi, con la città mobilitata per un evento destinato a restare negli annali. È stata una serata di grandi emozioni, con la presenza sul palco di campioni come Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Beppe Saronni e Riccardo Magrini, protagonisti di un talk show presentato da Paolo Mei, storico speaker del Giro.

Tra gli ospiti, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, il direttore del Giro d’Italia Mario Vegni e il dirigente di Rcs Sport Stefano Allocchio che hanno illustrato l’edizione numero 108 della Corsa Rosa e tutte le vie che la carovana ciclistica attraverserà in città prima dell’arrivo previsto in Corso Roma. In mezzo al palco c’era il Trofeo “Senza Fine“ che premia il vincitore del Giro d’Italia, con il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca che ha ringraziato tutti, dal comitato di tappa, col presidente Giuseppe Fontana, alle società sportive e le realtà associative.

Bocca ha posto in risalto la "straordinaria occasione di avere per la prima volta nella storia, l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia, uno degli eventi sportivi più importanti e attesi a livello nazionale, vetrina mediatica di prestigio anche all’estero, considerata la copertura mediatica internazionale che l’evento assicura così come l’opportunità di promozione e valorizzazione della città e dei suoi beni culturali, ma anche per gli operatori commerciali cesanesi che, nella giornata di arrivo della tappa, potranno sicuramente beneficiare della massiccia affluenza di pubblico, stimata in circa 100.000 spettatori".

Ga.Bass.