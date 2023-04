Palio degli Zoccoli a scuola Lezioni alle elementari I piccoli fanno i contradaioli

di Alessandro Crisafulli

Il Palio degli Zoccoli incontra gli studenti. La tradizionale manifestazione che culmina nel primo fine settimana di giugno, infatti, quest’anno entra nelle scuole portando i suoi aspetti storici, culturali e di aggregazione per coinvolgere i più giovani. Il Comitato e le Contrade del Palio hanno organizzato un’iniziativa itinerante rivolta alle classi quinte delle scuole primarie, per promuovere e valorizzare le tradizioni locali anche attraverso la didattica, con un linguaggio letterario, personaggi in costume e rappresentazioni teatrali. "Ringrazio le tre ideatrici di questi interventi formativi: Maria Grazia Donghi, Patrizia Luiati e Laura Vergani, impegnate nella divulgazione e valorizzazione del patrimonio storico della città - spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Civiero - perché il coinvolgimento delle nuove generazioni nella tradizione desiana passa anche attraverso la conoscenza della storia e delle meraviglie che rendono unico un territorio.

Questi racconti hanno come obiettivo raccontare la nostra storia in modo semplice e coinvolgente, nella speranza che nasca in loro quella passione necessaria per mantenere vive usanze e costumi". Nove le tappe fissate, si inizia oggi alle 16.30 a San Carlo. Il Palio quest’anno sarà il 4 giugno. Desio ricorda i caduti della battaglia del 21 gennaio 1277, con un corteo e una messa in Basilica. L’anniversario è quello della storica battaglia della notte tra il 20 e 21 gennaio 1277 tra Visconti e Torriani, vinta dai Visconti che presero così il controllo su Milano e tutto il contado. Una battaglia che segnò l’inizio della Signoria dei Visconti e il futuro di Milano. L’evento viene rievocato tutti gli anni e la speranza è che quest’anno possano esserci ancora più bambini e ragazzi ad animare il corteo storico e poi a fare il tifo in piazza Conciliazione durante le gara dei contradaioli con gli zoccoli ai piedi. Perché con gli zoccoli? Prima della storica battaglia di Desio, ai “popolani“ era vietato l’uso di qualsiasi tipo di calzatura. Solo dopo i 65 anni di età veniva consentito fasciare i piedi con bende e stracci. Questo per non turbare la quiete e la selvaggina in un centro considerato di villeggiatura e di caccia. I Visconti consentirono invece l’uso degli zoccoli: Ottone Visconti, vincitore, fece il suo ingresso a Desio accolto dal rumore festante degli zoccoli dei desiani.