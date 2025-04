Palazzo Borromeo si fa bello. Un giardino con rose e fontane

Rose, fontane, irrigazione e manutenzione del verde: il giardino di Palazzo Borromeo si prepara ad accogliere i visitatori per le prossime festività pasquali mentre procedono i lavori di manutenzione anche dentro la nobile dimora. L’altra mattina, il sindaco Gianpiero Bocca ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori in corso, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso, dall’assessora alla Cultura Martina Morazzi e dai funzionari dei settori Ambiente, Lavori Pubblici e Cultura. Dopo la realizzazione dell’impianto di irrigazione per gli oleandri nel Cortile d’Onore, i lavori del nuovo contratto di manutenzione del verde procedono celermente e a breve sarà ultimato anche l’impianto di irrigazione per il nuovo roseto, che sarà collocato di fronte alla Loggia. Grazie alla piantumazione di ben 5.000 rose, il Parco ritroverà la sua originaria bellezza. L’intervento di rifacimento dei roseti sarà poi completato in autunno con i roseti del Giardino della Contessa. Un ulteriore intervento riguarda la riqualificazione delle due fontane, con l’avvio dei cantieri previsto già per la prossima settimana. Questo progetto, finanziato da Bea nell’ambito dei lavori per il teleriscaldamento, sarà completato entro fine giugno. Entro settimana prossima, intanto, il teleriscaldamento raggiungerà anche Seveso. È attivo il cantiere nell’ala nord del Palazzo, dove sono da poco iniziati i lavori di consolidamento dei solai e interventi per la prevenzione incendi. Si è discusso della necessità di un intervento di manutenzione straordinaria dello scalone sud, per il quale è prevista un’indagine specifica con l’installazione di un ponteggio. È di pochi giorni fa l’approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle sale al piano terra nell’ala nord di Palazzo, finanziato dal bando di Fondazione Cariplo. "L’attenzione dell’Amministrazione comunale per la manutenzione e la riqualificazione di questi spazi - spiega una nota del Comune - testimonia un forte impegno nella valorizzazione del territorio e nella creazione di un ambiente accogliente per cittadini e turisti".