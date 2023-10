Padri tifosi sui banchi. Lezioni di educazione e rispetto dell’avversario per non esplodere al campetto

Trasformare i genitori dei giovani sportivi da pericoli, incubi, “mine vaganti“, come sono oggi spesso considerati, ad alleati, risorse, parte della squadra. Il primo passo lo ha compiuto il Comune di Seregno che, dopo la rissa in oratorio avvenuta nel mese di giugno alla partita degli Under 9, con un genitore finito in ospedale per l’asportazione del rene, ha deciso di puntare sul progetto della Scuola Genitori Sportivi, promuovendo un percorso di informazione, formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento di mamme e papà delle circa 55 società sportive cittadine.

Il fischio d’inizio del progetto è stato venerdì sera, quando in biblioteca si è tenuto il convegno “Genitori e Sport: facciamo squadra per mettere in fuorigioco la violenza“. Insieme c’è stata anche l’inaugurazione della mostra di vignette “La squadra degli undici genitori (anti)sportivi“, realizzata da Matteo De Monte per la Scuola Genitori Sportivi. Oltre un centinaio i presenti tra genitori, dirigenti, allenatori, ragazzi, rappresentanti delle istituzioni.

Filippo Galli, ex campione e responsabile del settore giovanile del Milan, ha sottolineato la necessità di "una vera alleanza tra società, allenatori, famiglie e l’intero sistema per lavorare per il benessere e la crescita di ogni ragazzo". "I genitori agiscono sempre per il bene del proprio figlio ma a volte c’è un modo di voler bene che diventa malato – ha dichiarato don Samuele Marelli, responsabile della pastorale giovanile –. Il genitore deve imparare, a un certo punto, a fare un passo indietro".

"Noi abbiamo l’idea di voler sistemare nostro figlio, nel lavoro o nello sport – ha commentato Francesco Tomasello, ex giocatore del Borussia Dortmund – il genitore dovrebbe guidare, consigliare, il figlio ma soprattutto chiedergli se è felice di quello che sta facendo".

"C’è un problema sociale di fondo che riguarda non solo i genitori – ha fatto eco Sergio Pedrazzini, presidente del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti – basti pensare che siamo la seconda regione in Italia per casi di violenza contro gli arbitri, che sono raddoppiati. Per questo, abbiamo aperto un dipartimento di Responsabilità di Sociale".

Presente anche il presidente del Coni Lombardia Marco Riva, che ha sottolineato l’impegno su questo fronte specifico, anche con il lavoro della CommissioneCCultura e Sport rappresentata da Aleksandar Avakumovic, "lo sport deve basarsi sulla cultura – ha sottolineato – altrimenti scadiamo nel cannibalismo. E il principio primario deve essere il rispetto: quando si esce da quel perimetro, si entra nell’abuso".

Alessandro Izar, avvocato sportivo che fa parte del consiglio di presidenza del Csi, ha sottolineato i casi positivi che ci sono nel movimento, anche se spesso rimangono all’ombra, rispetto agli eccessi e alle violenze dei pochi. Mentre Silvia Piccione dell’Associazione nazionale pedagogisti ha messo in luce come "occorre fare rete tra tutti gli attori corresponsabili della crescita sportiva dei nostri giovani e continuare a sperimentare nuove metodologie di coinvolgimento dei genitori portandoli a sfruttare lo sport come strumento educativo e formativo". Il progetto ora continua: previsti otto incontri tematici itineranti in città con le società sportive, oratori e scuole, per la condivisione di codici etici e patti “sporteducativi"“ In più due eventi innovativi di chiusura con il ruolo attivo dei genitori.