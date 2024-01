"Ospedali pieni e inquinamento: la Brianza chiede un cambio di passo"

Sanità, ambiente e trasporti, "i tre grandi temi trascurati dalla Regione. Continueremo il nostro impegno in aula per non lasciare indietro la Brianza".

Firmato, Gigi Ponti (Pd, nella foto) e Lorenzo Sala, segretario provinciale dem.

Nel mirino dell’opposizione, "il sovraffollamento dei pronti soccorso con il picco di influenza che avanza; ritardi e cancellazioni dei treni e il fatto che il territorio abbia raggiunto nell’anno il picco più alto di inquinamento che ha innescato provvedimenti seri". "Serve un cambio di passo sulle infrastrutture - dice il segretario -. Negli ultimi anni la destra ha investito solo sul trasporto su gomma. Trovano sempre i soldi per le autostrade, a partire da Pedemontana, ma mai quelli per il ferro. A partire dal prolungamento della metropolitana, Linea 2 Verde a Vimercate e della MM5 a Monza. Oltre ad annunci e promesse servono concretezza e certezze".

Il primo è un tira e molla che va avanti da quattro decenni, l’ultimo ostacolo riguarda il milione di euro che manca all’appello per finanziare il piano di fattibilità tecnica ed economica, che tiene in ostaggio l’opera. A dicembre, i Comuni interessati, Brugherio, Carugate, Concorezzo, Agrate e Vimercate, hanno chiesto al Pirellone "di metterlo subito a disposizione". Ma è solo l’ultimo intoppo per vagoni e rotaie che la Silicon Valley lombarda attende dagli anni Ottanta. E non è il solo. Secondo i democratici, "se ci sono problemi che riguardano il pronto soccorso non è certo colpa di medici e infermieri, quelli dei trasporti non si possono imputare ai ferrovieri e quelli ambientali ai funzionari: mancano le scelte politiche". "Stiamo in guardia - conclude Ponti - in particolare su ogni ogni proposta della maggioranza che passerà in Consiglio sulla sanità. Purtroppo, la Brianza ha fatto passi indietro, noi vogliamo guardare avanti verso una crescita e un miglioramento dei servizi". Bar.Cal.