Monza, 11 giugno 2020 - Asili nido in giardino e baby college per i più piccoli, laboratori creativi e giochi all’aperto per gli alunni delle materne, quindi summer school, attività con gli oratori, avventure nel Parco, un “bau campus“ con gli amici a quattro zampe e programmi sportivi per tutti i gusti dedicati alle fasce d’età di bambini e ragazzi in età scolare da 6 ai 17 anni.

A Monza si salva almeno l’estate e, in quest’anno stravolto dall’epidemia, tocca ai centri estivi proposti da una ventina di strutture educative cittadine, sia pubbliche sia private, assumere un ruolo di particolare importanza, arrivando ad offrire quelle occasioni di svago, momenti di socialità e attività educative che negli ultimi tre mesi sono state negate ai più giovani dal sistema scolastico chiuso. Oltre anche a dare ai genitori lavoratori un sostegno nell’accudire i figli durante le giornate. L’Amministrazione comunale, seguendo le direttive sulle misure di prevenzione anticovid, ha definito la scorsa settimana le linee guida da rispettare in città per organizzare le attività estive che coinvolgano gruppi di bambini e ragazzi, e in questi giorni sono arrivati in municipio 18 progetti di asili e scuole private, parrocchie e associazioni pronte a far partire i propri campus e summer school dal 15 giugno. Proposte per tutte le età e gusti a cui si aggiungono quelle organizzate direttamente dalle strutture comunali, a partire da “In giardino sto bene“ per i bambini fino a 3 anni che frequentano i 7 nidi comunali con 70 posti disponibili dal 15 al 30 giugno e quota di iscrizione fissa a 100 euro, mentre per la fascia d’età da 3 a 6 anni c’è “Pianeta in gioco“ della materna “Pianeta Azzurro“ con 55 posti e tariffa fissa di 100 euro.

Per la fascia d’età da 6 a 14 anni (nel mese di agosto anche per bambini da 3 a 6 anni) il centro estivo comunale è a cascina San Fedele nel Parco con posti disponibili a seconda delle settimane da 28 a 49 e tariffe settimanali da 97 a 112 euro secondo le fasce Isee. Nella prima settimana di settembre invece i Musei Civici proporranno il campus “Le mani nell’arte“ per bambini da 5 a 11 anni a 120 euro.

I centri estivi organizzati da realtà private sono stati approvati dal Comune, i progetti sono stati trasmessi ad Ats Brianza e offrono varie scelte educative, culturali e sportive: ci sono i Summer Camp del Baby College di via Ramazzotti da 3 a 6 anni o dello Junior College di via Longhi da 6 a 11 anni, il centro estivo della parrocchia di San Biagio da 3 a 6 anni, il B- Camp del Collegio Bianconi da 3 a 6 anni, l’E-State con noi del Collegio Guastalla da 3 a 11 anni, Idee per l’estate della associazione Creda Onlus ai Molini Asciutti nel Parco da 4 a 16 anni, il centro estivo della scuola dell’infanzia Umberto I da 3 a 5 anni, due organizzati dalle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria Sollievo Famiglie con l’asilo Tonoli da 3 a 6 anni e Via Eva Segré per l’estate da 6 a 14 anni. La parrocchia San Gerardo propone il centro per cresimandi e adolescenti da 6 a 17 anni, Marameo è organizzato da Società Midia da 3 a 5 anni, il centro cinofilo di via Mera organizza il Bau Campus, c’è il Park Camp al Monza Camping nel Parco da 6 a 14 anni mentre per gli sportivi ci sono le proposte di Gis Milano Ssd al centro di via Pitagora da 6 a 17 anni e due Summer Camp Multisport di Ssd Itksport all’istituto Maddalena di Canossa e all’istituto Padre di Francia da 6 a 11 anni.

Le iscrizioni sono aperte per tutti, per i centri comunali la procedura è online sul Portale Genitori attiva fino al 21 giugno, mentre per tutte le iniziative approvate, pubbliche e private, dovranno essere rispettate le regole di sicurezza: attività a piccoli gruppi, in spazi ampi e meglio all’aperto, mascherine per tutti sopra i 3 anni, lavarsi spesso le mani, mantenere le distanze e sanificazione di giochi e oggetti dopo ogni uso. Gli educatori saranno formati sulla prevenzione dei contagi e sulle misure di sicurezza da adottare.