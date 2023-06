"Ora ripartiamo insieme" Pace in nome dello sport

di Gualfrido Galimberti

Pace fatta. Anche se Polis San Giovanni Paolo II di Seregno e Lions San Carlo di Muggiò nemiche non lo sono mai state. Ci hanno pensato i genitori dei loro baby calciatori a rovinare anni di lavoro per educati i bambini con i valori alti dello sport. Una semplice partitella tra pulcini all’oratorio, invece, è diventata la scena di una rissa. E di una brutale aggressione a un dirigente di Seregno, intervenuto sugli spalti per calmare gli animi di mamme e papà ultras e colpito con un calcio alla schiena che gli ha fatto perdere il rene sinistro. Ieri pomeriggio i dirigenti delle due società si sono incontrate a una settimana dalla partita incriminata all’oratorio Sant’Ambrogio di Seregno. Per mettere la palla al centro. "Ora ricominciamo, insieme". Il dirigente ferito, ricoverato all’ospedale di desio, migliora. Il papà-ultrà, un 47enne incensurato di Muggiò, è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali gravissima con perdita di un organo e rissa. La due società non hanno mai nutrito rancore una verso l’altra. I responsabili delle due realtà oratoriane a più riprese hanno manifestato incredulità e solidarietà nei confronti del dirigente seregnese. Due società, loro malgrado, in enorme difficoltà per l’importanza mediatica dell’accaduto e per un gesto da cui hanno subito preso le distanze. Entrambe, però, si sono ritrovate d’accordo su una necessità: incontrarsi e parlarsi. Nessuno pretendeva le scuse, ma come spesso accade soltanto con il dialogo si può pensare di superare i traumi più facilmente.

Nessuno scambio di accuse tra le due realtà che fondano la loro attività non sulla ricerca del risultato e della vittoria a tutti i costi, bensì sulla necessità di utilizzare lo sport come strumento per trasmettere valori. L’incontro si è svolto nel pomeriggio di ieri, ma nel massimo riserbo. Bocche cucite da parte dei partecipanti: nessuna volontà di alimentare ancora la polemica e di rimarcare l’accaduto. "La nostra polisportiva – dichiarava nei giorni scorsi don Samuele Marelli, responsabile della pastorale giovanile cittadina – ogni settimana mette in campo centinaia di atleti nelle diverse discipline. Questa rissa è un caso isolato, non ci rappresenta, ma deve farci riflettere sul nostro ruolo e sulla necessità di creare un percorso di accompagnamento per i genitori che hanno i figli impegnati nello sport".