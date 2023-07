Opposizioni all’attacco Dopo il caso Aeb chieste le dimissioni del sindaco Rossi

di Gualfrido Galimberti

All’indomani dell’avviso di conclusione delle indagini sull’aggregazione industriale tra il gruppo seregnese Aeb e A2A, la Lega presenta il conto e chiede le dimissioni del sindaco Alberto Rossi. Le conclusioni della Procura della Repubblica, che dopo i suoi approfondimenti ha escluso la corruzione ma ha comunque individuato responsabilità del primo cittadino, hanno destato scalpore e scatenato polemiche a livello politico.

"Quello che emerge dalle indagini è estremamente grave – afferma Andrea Villa, commissario provinciale della Lega –. Secondo gli inquirenti si sarebbe agito al fine di favorire A2A creando un danno di circa 60 milioni per il Comune di Seregno e, di conseguenza, per tutti i seregnesi. La conseguenza logica sarebbe quella di farsi da parte, godere di consenso popolare non significa avere la possibilità di fare ciò che si vuole ed essere esenti da provvedimenti giudiziari".

A rincarare la dose ci pensa Edoardo Trezzi, segretario cittadino della Lega, nonché consigliere comunale, presente già tra i banchi della minoranza ai tempi dell’operazione industriale: "Abbiamo sempre avuto grosse perplessità su tutta questa operazione, come Lega nei 5 anni precedenti abbiamo sempre dato battaglia contro il modus operandi su questa vicenda del sindaco Alberto Rossi e dell’assessore Giuseppe Borgonovo. Un’attività tenuta nascosta ai cittadini e al Consiglio, al quale è stato impedito di svolgere efficacemente il proprio ruolo quale organo di vigilanza sull’operato del Comune". La Lega aveva già lanciato un appello alla cittadinanza: costituirsi parte civile in caso di giudizio per chiedere il risarcimento del danno all’amministrazione comunale. Un atteggiamento che trova d’accordo Tiziano Mariani (leader della lista civica Noi x Seregno, diventata poi lista Moratti). Ora non più presente in aula, ma artefice delle battaglie giudiziarie, sia in sede amministrativa, sia presentando esposti alla Procura. Mariani aspetta anche il terzo intervento, quello della Corte dei Conti, ritenendo che tutti coloro che avevano espresso voto favorevole debbano essere chiamati a rispondere di un danno patrimoniale. E anche lui aveva annunciato una class action contro il Comune.

"I magistrati parlano di un danno di almeno 60 milioni di euro – afferma Mariani – a cui dovremmo aggiungere anche i dividendi futuri. Tutto fa pensare a una operazione portata avanti con la regia del Partito Democratico a livelli almeno regionali. Secondo la Procura il sindaco e l’assessore avrebbero recepito supinamente le indicazioni. Io l’ho sempre sostenuto, visto che non era possibile trovare diversa spiegazione all’atteggiamento della maggioranza. Di fronte al comunicato stampa della Procura, però, credo che il sindaco debba davvero dimettersi".

Bocche cucite, invece, in casa Pd. Stefano Silva, segretario cittadino, una volta uscita la notizia della conclusione delle indagini, aveva comunque voluto sottolineare che la Procura ha escluso la possibilità del reato di corruzione che era stata ipotizzato con l’apertura del fascicolo. Silva, inoltre, ritenendo che si trattasse di una operazione condotta in modo corretto (lui stesso l’aveva votata da consigliere comunale), aveva ribadito che l’aggregazione è destinata a portare numerosi benefici alla stessa Aeb e alla città.