Operazione in videochiamata col mago della chirurgia oculistica

Per dimostrare a una platea di 2.000 oculisti da tutta Italia le ultime novità nel settore della chirurgia refrattiva è stato selezionato ancora una volta il solarese Federico Basilico, specialista in questo tipo di interventi, in grado di risolvere, in pochi minuti, i principali difetti visivi. Basilico è stato tra i protagonisti del 20esimo congresso internazionale della Soi, Società oftalmologica italiana effettuando un’operazione chirurgica nella sala operatoria dell’Ospedale Forlanini di Roma, collegato in diretta video con la sala congressi dell’Hotel Cavalieri. Ha potuto mostrare l’utilizzo di una nuova apparecchiatura che raduna in un solo dispositivo più strumenti a disposizione del chirurgo, consentendogli di lavorare in maniera ancora più precisa e riducendo al minimo eventuali imprevisti. L’operazione chirurgica, finalizzata alla risoluzione del difetto visivo con la contemporanea asportazione della cataratta, viene eseguita in un tempo inferiore ai 2 minuti, con il chirurgo che, attraverso la nuova strumentazione radunata nel facoemulsificatore, è in grado di controllare in tempo reale tutti i parametri del paziente, attraverso un grande monitor sul quale viene proiettata l’immagine ad altissima risoluzione, della zona di intervento attraverso un microscopio elettronico.

"In questa disciplina, abbiamo raggiunto in Italia un livello di preparazione tale da essere diventati punto di riferimento anche a livello internazionale" spiega Federico Basilico, titolare di un centro polispecialistico a Solaro. "Oggi, superare i principali difetti visivi e risolvere ed eliminare la cataratta è questione veramente di qualche minuto, con interventi ad altissima precisione, tempo di degenza ridottissimo e un recupero nel giro di qualche giorno".

Gabriele Bassani