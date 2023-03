Omicidio Sebastiano, il giallo del mandante: uno degli assassini lo scagiona

I due baby killer ripresi dalle telecamere

“Ho telefonato io a Cristian dalla cabina telefonica per confermare l’orario dell’appuntamento, non ho usato il telefonino per non lasciare tracce. Giovanni non c’era, non c’entra nulla con questa storia".

Lo aveva già detto in aula e l’ha ripetuto ancora ieri davanti ai giudici della Corte di Assise di Monza R., che aveva 14 anni il 29 novembre 2020 quando insieme a S. di 15 anni ha ucciso con una trentina di coltellate sotto i portici dei palazzi popolari del quartiere San Rocco a Monza il 42enne Cristian Sebastiano, rapinandogli una dose di cocaina. Entrambi, tossicodipendenti e residenti nello stesso quartiere, hanno confessato e sono già stati condannati a 14 anni e 4 mesi di reclusione, confermati anche in appello, dove i giudici hanno disposto una perizia psichiatrica che ha concluso come l’abuso di droga dall’età di 12 anni possa avere inciso negativamente sulla loro crescita, ma poi hanno lasciato identica la sentenza di primo grado del Tribunale per i minorenni di Milano e per domani si attende la sentenza definitiva della Cassazione.

Ora alla sbarra a Monza c’è Giovanni Gambino, 44enne monzese vicino di casa e amico della vittima e dei baby killer, anche lui consumatore abituale di droga, dall’aprile 2011 in carcere per concorso in omicidio. Contro di lui la testimonianza di un altro ragazzo informato sui fatti secondo cui è stato Giovanni Gambino a fare quella telefonata alla vittima da una cabina telefonica. Anche quel ragazzo è stato risentito ieri al processo. "L’ho sentito dire in giro, ma non saprei, è una delle tante cose che si sono dette nel quartiere dopo l’omicidio - ha dichiarato davanti ai giudici - Anche io come gli altri ragazzi andavo a casa dei Gambino a fumare le canne, ma non l’ho mai sentito parlare di rapinare o uccidere Cristian".

Cosa che invece avrebbero fatto i due baby killer che, secondo un altro giovane testimone, "dicevano che ce l’avevano con Cristian per qualcosa che aveva fatto e volevano vendicarsi". Nella prossima udienza fissata per il 10 marzo la rappresentante della pubblica accusa, Sara Mantovani della Procura di Monza, vuole risentire anche l’altro baby killer, S., che la prima volta si è avvalso della facoltà di non rispondere. Se domani la sentenza dovesse diventare definitiva dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, il ragazzo diventerebbe un testimone obbligato dalla legge a dire la verità per non incappare nel reato di falsa testimonianza.

Convocato anche un ultimo ragazzo della compagnia il cui nome è riemerso ieri dalle testimonianze. Poi il processo si avvia verso la discussione: il 24 marzo la requisitoria della pm, il 31 marzo l’arringa del difensore di Giovanni Gambino, l’avvocato Stefano Gerunda e per la metà di aprile la presidente della Corte di Assise Letizia Brambilla, il giudice a latere Stefano Cavallini e i giudici popolari si riuniranno per decidere. La sentenza entro aprile o scadono i termini.