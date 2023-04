Oltre il 9% dei brianzoli ha origini straniere

"I cittadini stranieri che fanno riferimento ai nostri sportelli evidenziano comunità ormai stabili e riconosciute nel territorio". Lo spiega Luca Mandreoli, responsabile Area migranti e politiche sociali della Camera del Lavoro di Monza, che con l’attività degli sportelli di assistenza e orientamento agli stranieri aperti dalla Cgil in Brianza dà una testimonianza della situazione migratoria sul territorio. Una situazione che non è d’emergenza e anzi, sottolinea Mandreoli, continuare a parlare di "un’emergenza continua sul tema immigrazione, ormai da anni non coincide più neanche con i dati del nostro piccolo osservatorio". In Brianza, su oltre 870mila residenti, 79.472 sono di origine straniera, pari al 9,1% della popolazione, e sono dati che negli ultimi anni non hanno particolari variazioni. Allo sportello migranti della Cgil di Monza nell’ultimo anno ci sono stati circa 2.000 accessi che hanno portato ad avviare 1.100 pratiche, "soprattutto per la cittadinanza italiana – spiega Mandreoli –. Nello specifico la stragrande maggioranza dei cittadini con background migratorio presenta domande di cittadinanza per residenza e questo dopo 10 anni di regolare residenza e reddito sufficiente". In ordine di pratiche gestite dallo sportello migranti, i paesi di provenienza più frequenti sono Senegal, Ucraina, Albania, Marocco e Perù, mentre rispetto ai soggetti in maggioranza sono giovani tra i 31 e i 45 anni. Martino Agostoni