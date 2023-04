Oltre gli ostacoli Arengario inaccessibile Il bilancio di Monza promette l’ascensore

di Martino Agostoni

Resta confermato l’obiettivo di rendere l’Arengario accessibile a tutti, con l’antico palazzo comunale simbolo di Monza senza più barriere architettoniche per persone con disabilità motorie. È un impegno della città che è stato ribadito dal Consiglio comunale, quando nel corso dei lavori di approvazione del nuovo bilancio 2023 è stato votato all’unanimità il documento per confermare i finanziamenti per la realizzazione di un ascensore, o di un altro sistema per la salita e la discesa, all’Arengario. Una proposta presentata da Simone Villa, ex assessore ai Lavori pubblici e oggi capogruppo della Lega, che nella precedente amministrazione aveva avviato gli studi per la progettazione dell’ascensore nel palazzo storico, che è stata accolta da tutte le forze politiche e dall’amministrazione di centrosinistra. Con il documento approvato in aula la giunta del sindaco Paolo Pilotto ha il mandato di proseguire nella progettazione e stanziare le risorse necessarie a finanziare l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche dell’Arengario.

Si tratta di un ulteriore passaggio amministrativo necessario per garantire che verrà risolto il problema dell’accesso alle persone con disabilità nell’antica sede municipale dopo che a fine 2022 il progetto di installazione di un ascensore esterno a basso impatto visivo nel palazzo trecentesco di Monza non ha ottenuto il contributo di 500mila euro richiesto ai fondi Pnrr. "Nel piano triennale delle Opere pubbliche ho visto che non c’era il progetto sull’Arengario e ho presentato in aula la proposta che l’assessore Lamperti si è impegnato ad accogliere – commenta Simone Villa –. Questa è la prosecuzione dell’iter avviato nel 2021 quando erano stati messi a bilancio 120mila euro per eseguire le analisi e gli studi propedeutici sull’Arengario. Ora ci sono i dati per scegliere l’intervento tecnico più opportuno e idoneo da realizzare per abbattere le barriere architettoniche in un palazzo storico come l’Arengario".

E l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti ha confermato che stanno procedendo gli studi per arrivare a una soluzione progettuale condivisa con la Soprintendenza che tuteli il prestigio storico e architettonico dell’edificio medioevale e che possa essere finanziata con risorse nelle disponibilità del Comune. Intanto, il luogo espositivo più centrale e prestigioso della città non viene più usato per ospitare mostre ed eventi pubblici e riaprirà alle iniziative culturali soltanto quando potrà essere accessibile a tutti, senza limitazioni. Una questione per cui è stata aperta nel 2021 una causa legale contro il Comune per discriminazione promossa dalla sezione di Monza e Brianza di Ledha, la lega che riunisce le associazioni per i diritti delle persone con disabilità.