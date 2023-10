Oltre duemila in festa per la visita al Comando dei vigili del fuoco

"Da grande farò... il pompiere!".

Lo diceva il draghetto Grisù dei cartoni animati e in fondo continua a essere il sogno di migliaia di bambini.

Si spiega anche così lo straordinario, inaspettato successo di un appuntamento che ha visto riempirsi al di là di ogni previsione la sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza nello scorso fine settimana.

La Sede Centrale del Comando in via Cavallotti è stata aperta al pubblico in occasione delle Giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) d’Autunno di sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle 10 alle 17. Ai visitatori è stata data la possibilità di conoscere, attraverso proiezioni video, la storia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di vedere da vicino gli automezzi del passato e del presente e di comprendere la nascita e il funzionamento del NUE(numero unico di emergenza) mostrando l’organizzazione e la gestione della Sala Operativa. Tra i veicoli in mostra, oltre ai più recenti utilizzati per svolgere le attività di soccorso tecnico urgente, i visitatori, soprattutto bambini, hanno potuto vedere da vicino un’autoscala degli anni ’60, una delle prime autopompe degli anni ’20 e altri mezzi d’epoca. Si è registrato un numero di accessi pari alle 2.387 unità.

Dario Crippa