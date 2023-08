Oltre 20 milioni di danni Scuole, case e imprese "Normalità ancora lontana"

di Alessandro Crisafulli

Sono passate due settimane, ma la situazione post-tempesta, a Desio, rimane piuttosto critica. Con decine di grossi alberi ancora per terra. Recinzioni di scuole, case e impianti sportivi distrutte. Un grande lavoro è già stato fatto, ma ancora di più, a quanto pare, resta da farne. In pieno agosto e con la ripresa di attività e scuole che non è poi così lontana. Il sindaco Simone Gargiulo ne è consapevole e sta cercando di tenere informata la cittadinanza sullo stato di fatto: "I lavori di rimozione degli alberi sradicati dalla furia del meteo di lunedì 24 proseguono senza sosta – ha spiegato –. Sono passate due settimane e tutto il personale delle ditte e i volontari dei gruppi di protezione civile si prodigano seguendo la calendarizzazione predisposta da polizia locale e Ufficio Tecnico, tenendo conto di tutte le segnalazioni pervenute e che continuano ad arrivare. Un lavoro di coordinamento davvero eccezionale".

Poi, ringrazia chi sta lavorando e chi sta attendendo degli interventi nei pressi della propria abitazione o attività: "Un lavoro enorme, anche se tanto ce n’è ancora da fare. E grazie alla cittadinanza per la comprensione del momento non proprio facile e l’aiuto fornito con le segnalazioni puntuali anche di situazioni di pericolo". Il parco di Villa Tittoni rimane chiuso per precauzione e sono in corso ulteriori accertamenti sulla stabilità di alcuni alberi rimasti in piedi.

Non è ancora stata fissata una data per la riapertura dei cancelli. Alcune zone, come quella attorno al centro sportivo comunale e al liceo Majorana, quella nei pressi del cimitero vecchio e di via Gabellini, rimangono in condizioni molto precarie. Il Comune ha già stanziato 700mila euro per il pronto intervento (600mila con una variazione di bilancio, 50mila grazie a Gestione Servizi Desio e altri 50mila grazie a Enel Sole, che si occupa dell’illuminazione pubblica) e ha registrato oltre 1.400 segnalazioni di privati, girate poi alla Regione. Le stime sono impressionanti: oltre 16 milioni e mezzo di euro per i danni ai privati e 5 milioni per il ripristino dei beni pubblici nel prossimo biennio. Una piccola catastrofe come non si era mai vista in città, che ha lasciato ancora segni molto ben visibili davanti agli occhi di tutti i cittadini che non sono andati in vacanza o sono appena tornati.