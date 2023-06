Olcelli Farmaceutici, 79 anni di storia e una produzione rigorosamente 'made in Italy'!

Sono 79 anni di storia, ma l’azienda guarda avanti: la Olcelli Farmaceutici è sempre più al femminile, punta alla sostenibilità ambientale e, anche se presente in 18 Paesi, ha una produzione rigorosamente made in Italy.

È nata in Brianza e, ancora oggi, da qui gestisce tutta la sua produzione e il suo sviluppo. Racconta l’ad Maria Elena Olcelli: "L’azienda è stata fondata da mia nonna, Mariuccia De Feo Olcelli, nell’immediato dopoguerra come officina galenica a Seregno. Suo figlio Manlio, ovvero mio padre, farmacista, ha allargato la produzione, occupandosi in prima persona anche della formulazione dei prodotti. Io rappresento la terza generazione con mio marito Alberto Rivolta. Dal 1993 il nostro stabilimento produttivo e la nostra sede sono a Giussano, a pochi chilometri da dove tutto è nato. Siamo un’azienda a conduzione familiare, ma abbiamo sempre avuto una politica dinamica e flessibile. Oggi la nostra azienda comprende sette brand, inclusa una linea dedicata ai tatuaggi, una al pet-care e Linea MammaBaby, che quest’anno compie 10 anni". Curiosa anche la nascita di questo brand. Cuore di mamma: "È nata dalla mia esperienza di mamma di tre bambini". Sempre le ragioni di cuore hanno spinto l’azienda a rimanere in Brianza e a non delocalizzare. Nessun dubbio nemmeno per quanto riguarda la sostenibilità: "A oggi il nostro risparmio di emissioni di CO2 nell’ambiente è pari a 7,8 viaggi andata e ritorno Londra-New York o al piantare 740 nuove piante". E l’azienda, già presente in 17 mercati internazionali, da gennaio è arrivata anche in India.

Gualfrido Galimberti