"Molestie alla popolazione per i gas e i vapori di Asfalti Brianza"

Concorezzo (Monza Brianza), 23 settembre 2025 - Asfalti Brianza "provocò emissioni gassose maleodoranti tali da molestare la popolazione residente nelle aree limitrofe". A sancirlo il giudice del Tribunale di Monza Gianluca Polastri nelle motivazioni della sentenza che ha inflitto 1 anno, 8 mesi e 15 giorni di arresto e 27mila euro di ammenda a Vincenzo Bianchi, amministratore unico del bitumificio in via Imbersago ora in liquidazione giudiziaria.

"Migliaia di segnalazioni dai cittadini”

La condanna, contro cui l'imputato ha presentato ricorso in appello, oltre che la presenza di una montagna di 51mila metri cubi di scarti di lavorazione, riguarda appunto anche le molestie di natura olfattiva, quantomeno tra la primavera e l'estate del 2019, periodo a cui risalgono "le plurime segnalazioni pervenute a tutti gli Enti pubblici di Concorezzo e Comuni limitrofi tali da avere indotto la costituzione di comitati spontanei di cittadini per risolvere le problematiche riscontrate" che hanno riportato al processo "in toni drammatici" la raccolta di "migliaia di segnalazioni sulla presenza nell'aria di odore sgradevole di fortissima intensità, tanto da provocare malessere generalizzato, cefalea, nausea e impossibilità a prendere sonno".

Il luglio 2019

Una sofferenza patita in particolar modo nel luglio 2019 "quando le problematiche presero i toni del dramma". La popolazione di Concorezzo, Monza quartiere Sant'Albino, Brugherio al confine con Monza, si era rivolta alle forze dell'ordine, che in numerosi interventi confermarono "la presenza di odore acre e pungente". Ritenute quindi dal giudice "illecite le emissioni di gas, vapori e fumo e idonee le esalazioni a causare un impatto negativo, anche psichico, sulle normali attività quotidiane imponendo di tenere le finestre chiuse". Nel calcolo della pena il giudice ha riconosciuto come circostanza attenuante che Vincenzo Bianchi "ha comunque tentato, pur fuori tempo massimo, di arginare le gravi problematiche segnalate, ingaggiando esperti del settore per riportare le esalazioni gassose a uno stato di normale tollerabilità".