Monza, 28 febbraio 2019 – Il richiamo della novità. Dello special price. Del “sottocosto” sulle grandi marche. E ti ritrovi come proiettato ai tempi d'oro dei periodi dei saldi. Con le code chilometriche fuori dalle boutique. Ormai non è più così. Ormai i negozi del centro città sono sempre meno popolati, anche nelle stagioni delle grandi occasioni. Ma poi capita che in un tranquillo giovedì di un febbraio primaverile la via principale dello shopping monzese torni a vivere quelle attese fuori da una vetrina per non perdersi l'affare. Al civico 9 di via Italia, per tutto il giorno è un viavai continuo. E devono pure arrivare i vigili a ridistribuire la fila per non intralciare il passaggio (anche delle auto). Una “scossa” per il salotto della città con l'apertura del negozio Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, il settimo in Lombardia: 224 metri quadrati con oltre 2.600 montature di design e grandi marchi internazionali, una linea “made in Italy” e una progettata e dedicata per lo chef Alessandro Borghese. Il brand – con un fatturato di 80 milioni di euro e l'obiettivo di espandersi in Italia passando dalle attuali 19 filiali a 40 – si presenta a Monza con occhiali a prezzi “sociali” e offerte che hanno “intasato” la via d'ingresso al negozio e che dureranno per circa una settimana.

