Occhi aperti, filo spinato "Viviamo assediati da ladri e degrado"

di Alessandro Crisafulli

Residenti in subbuglio, nella zona periferica di via Adria a Desio, per furti, degrado e insicurezza. Una sensazione di abbandono che ha portato i cittadini a scrivere una lettera al Comune, per chiedere aiuto e interventi. Con la consigliera del Pd Marta Sicurello, che abita in zona, a farsi da portavoce. Innumerevoli, secondo i cittadini, sono stati i solleciti inascoltati, "ma ora la situazione è diventata insostenibile – dicono –. Da un anno sono stati effettuati cinque furti negli appartamenti con relative denunce e due tentati furti".

A favorirli la completa assenza di illuminazione pubblica che i condomini reclamano a gran voce: "Si ricordano di noi soltanto quando dobbiamo pagare le multe nei giovedì di pulizia strade, per il resto siamo al buio e dobbiamo illuminare la via solamente con i lampioni dei nostri palazzi". I cittadini denunciano anche lo stato di degrado in cui riversa il lotto a fine via Adria (appartenente a tre privati), con un’incolta boscaglia dove i ladri, secondo loro, si nascondono e osservano i movimenti dei cittadini che non si sentono più al sicuro. "Abbiamo trovato parte di refurtiva, giubbotti, scarpe, in quel vialetto che è indicato come verde pubblico ma Gelsia non è mai intervenuta a fronte delle nostre segnalazioni. C’è un pollaio che attira topi e non possiamo uscire nemmeno nei nostri giardini a far giocare i bambini, ma pure zanzare e ambrosia che causa allergia", proseguono. Visto lo stato di abbandono chiedono un intervento urgente. "Ho subito fatto un accesso agli atti – afferma la consigliera Sicurello – per capire se quel ramo di via appartenga o meno al patrimonio comunale". La consigliera ha poi incontrato una trentina di residenti che le hanno illustrato tutti i problemi. "Attendiamo di capire se sindaco e assessore ci risponderanno, altrimenti protocollerò una interrogazione per il prossimo consiglio", conclude.

Appena ricevuta la lettera, gli assessori alla Sicurezza e ai Lavori pubblici, Andrea Villa e Martina Cambiaghi, si sono mobilitati: "Abbiamo verificato che via Adria è privata, quindi noi come Comune non possiamo mettere illuminazione né telecamere – spiegano –. Del resto il Pd dovrebbe saperlo visto che il progetto “Illumina“ che riqualificherà tutta l’illuminazione in città è partito con loro e non prevede nulla in via Adria. Ci siamo già mossi per una prossima ordinanza di pulizia e ripristino del decoro per i proprietari del terreno, così come chiederemo più passaggi alle forze dell’ordine e invitiamo sempre i cittadini a denunciare. A breve, finiti tutti gli accertamenti, incontreremo i residenti".