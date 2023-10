Nuovo cantiere, il sindaco batte cassa con Apl

Il Comune bussa alla porta di Pedemontana. Per realizzare la nuova viabilità nell’area del cimitero, chiede una parte degli 11 milioni che sono già stati stabiliti da tempo nell’ambito della ripartizione dei fondi ai Comuni interessati dalla tratta B2.

"Siamo il primo Comune ad agire in tal senso – conferma il sindaco Luca Santambrogio (nella foto) – ma siamo determinati. Se da un lato c’è da capire formalmente come arrivare all’erogazione di questi soldi, probabilmente ci sarà da sottoscrivere una convenzione, dall’altro lato siamo ben consapevoli del fatto che ci spettano, che sono importanti per realizzare opere sul nostro territorio e che stiamo aprendo un nuovo fronte nell’interesse di tutti i Comuni della zona". L’occasione è offerta dalla scelta della Giunta di realizzare una nuova viabilità nell’area limitrofa al cimitero. La spesa complessiva prevista è importante: sono circa 1,5 milioni di euro, l’intervento non è di quelli che si possono rinviare nel tempo. Il disagio per chi transita da quelle parti è evidente, visto che si formano lunghe code, e purtroppo tutto questo è anche quotidianità. Accade sempre, soprattutto nelle ore in cui il traffico è più intenso. Chi percorre via Cadorna per andare verso via Indipendenza (o verso Seregno), ma anche chi esce dalla superstrada Milano-Meda, inevitabilmente si ritrova bloccato. "La situazione non è più tollerabile – commenta Santambrogio –. Per questo abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Lo studio incaricato ci ha prospettato due soluzioni simili, noi abbiano fornito altre indicazioni per ricavarne una terza. Le differenze sono minime: riguardano soprattutto il posizionamento della rotatoria all’incrocio tra via Cadorna e via Piave, in sostituzione di quello stop che oggi causa lunghe code, per rendere molto più fluida la circolazione. Poi il secondo intervento servirà per regolamentare l’uscita delle auto dal parcheggio del cimitero in modo più agevole. Nella delibera recepiamo espressamente la prescrizione numero 51 del Cipe, quella che ripartisce i 60 milioni di euro tra i Comuni della tratta B2 di Pedemontana, per chiedere la nostra parte".

Santambrogio non teme che questo possa determinare uno slittamento dei tempi: "Il progetto è nostro, Autostrada Pedemontana Lombarda deve solo darci i soldi. La riqualificazione della viabilità in quella zona fa comodo anche a loro, visto che è in prossimità dello svincolo. E, comunque, siamo pronti a finanziare direttamente l’intervento qualora dovessero insorgere problemi per ottenere quanto ci spetta".

Gualfrido Galimberti