Nuovi tagli nel giardino della scuola

Nuovi tagli nel giardino della scuola elementare Villa. Si tratta di tre pini che si trovano nel giardino della scuola e che, come riferisce il Comune di Villasanta, sono ormai morti. "L’intervento, una volta accertato lo stato di fine vita da parte degli esperti del settore, si è reso necessario a tutela della sicurezza degli utenti del giardino – si legge sul sito del Comune –. L’intervento di ripristino del giardino è in fase di progettazione da parte dell’ufficio Lavori pubblici. In programma nuovo prato e nuove piantumazioni a compensazione degli alberi tagliati".

Una scelta che, però, non è piaciuta a tutti. Il gruppo Io scelgo Villasanta non è felice dei nuovi tagli del verde. "Accogliamo la notizia con tristezza, per uno spazio che è stato luogo storico di crescita ed educazione per generazioni di villasantesi". Il gruppo, che aveva bacchettato l’amministrazione sul problema dei parcheggi selvaggi nel fine settimana vicino all’ingresso del Parco, avanzando la proposta provocatoria di far pagare un biglietto ai non residenti, ora punta il dito anche contro il taglio. "Informare che il ripristino del giardino è in fase di progettazione, significa non avere prospettiva e inseguire costantemente l’urgenza del momento. La progettazione doveva essere parte integrante dei lavori per l’installazione del prefabbricato, così come per il taglio dei tre alberi, anche per ridurre al minimo il disagio per i bambini che da quasi un anno vivono con un cantiere e i lavori in corso. Quest’estate, se pioverà, i bambini si troveranno a giocare nel fango, mentre se ci sarà bel tempo, non avranno nemmeno un albero per ripararsi dal sole".

