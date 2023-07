Nuove palestre, palazzetto senza barriere a Monza: 9 milioni di euro

Cantieri aperti nelle scuole superiori della Brianza per oltre 9 milioni di euro fra palestre da sistemare, adeguamenti alle normative antincendio e antisismiche. È il caso degli istituti Bassi e Primo Levi di Seregno dove si stanno svolgendo i lavori per il completo adeguamento sismico della palestra, nonché l’adeguamento alla normativa antincendio dell’intero istituto (per un milione e 483mila euro. "Le strutture della palestra – assicurano i dirigenti dell’Ufficio patrimonio della Provincia Emanuele Polito e Fabrizio Batacchi – saranno completamente adeguate alla nuova normativa antisismica vigente in Italia, restituendo alla comunità una struttura sicura sotto ogni aspetto". I lavori hanno interessato le fondazioni con un importante consolidamento strutturale e ora anche travi e pilastri dell’edificio che vengono rinforzati con elementi in acciaio o di fibra di carbonio a secondo dai casi, mentre quelli che i tecnici chiamano tamponamenti (le pareti di chiusura perimetrale) vengono trattati con reti antiribaltamento specifiche per evitare il crollo in fase sismica. Si prevede la conclusione dei lavori per ottobre.

Altre attività invece, tra cui la richiesta di trasformazione dell’attuale biblioteca in aula magna, saranno oggetto di futura progettazione e programmazione. Lavori simili anche all’istituto Fermi di Desio (742mila euro) con conclusione in autunno. Al liceo musicale Zucchi di Monza fervono i lavori di preparazione della nuova sede di via Marsala (6,5 milioni per l’acquisto della struttura), si prevede l’ingresso dei ragazzi con l’inizio del nuovo anno scolastico. All’Omnicomprensivo di Vimercate è quasi completato l’adeguamento antincendio dell’auditorium e il rifacimento della copertura della palestra (337mila euro di lavori). "Guardando poi ai progetti Pnrr che riguardano le scuole del territorio – dicono i tecnici – siamo in linea con i tempi dei finanziamenti su tutti i progetti seguiti dalla Provincia. L’ultimo appalto per il miglioramento sismico dell’Europa Unita di Lissone andrà in gara a fine mese (importo lavori 5 milioni e 410 mila euro)". Il progetto del Palazzetto di Meda è attualmente al vaglio della Conferenza dei servizi, con un’attenzione particolare all’abbattimento delle barriere senso-percettive (8 milioni di importo complessivo). "A tal proposito – sottolineano i tecnici – è stata invitata l’Associazione Disabili Visivi. Allo stesso modo, anche per il progetto di ristrutturazione dell’ex scuola elementare comunale Ferrario di Agrate Brianza (per il trasferimento dell’istituto Floriani di Vimercate).

C.B.