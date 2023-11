Nuove caldaie alle medie e in biblioteca

Caldaie rovinate o malfunzionanti e impianti non più adatti. Il Comune di Lissone mette mano agli impianti termici di scuole e biblioteca, con una serie di lavori di sistemazione e adeguamento. La Giunta Borella ha dato l’ok al progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria sulla centrale termica della scuola media Farè di via Caravaggio,

con un investimento di 275mila euro in tutto. Qui nel corso degli anni si sono danneggiate in maniera non più rimediabile entrambe le caldaie gemelle che producono acqua calda e occorre perciò sostituire i generatori di calore e rifare

gli impianti meccanici ed elettrici della centrale.

Le opere saranno suddivise in due lotti, uno da 178mila euro e uno da 97mila euro, che vedranno, tra l’altro, la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento, nuove canne fumarie e una nuova rete di distribuzione del gas. Interventi sulla centrale termica sono in vista anche alla biblioteca civica: il municipio ha appena affidato a una ditta desiana lavori di manutenzione straordinaria per un importo di oltre 190mila euro. Qui, in particolare, le tre caldaie presenti non funzionano più regolarmente e almeno due, dopo un sopralluogo dei tecnici, sono considerate non riparabili: verranno quindi sostituite, con anche l’adeguamento degli impianti e delle canne fumarie.

