Nuova vita a Palazzo Trotti Restyling da 1,43 milioni: via le barriere architettoniche

di Barbara Calderola

Funzionale sì, ma con carattere.

Autenticità e identità sono i binari entro i quali viaggerà il restyling di Palazzo Trotti.

Doppia anima per la ristrutturazione della “casa dei vimercatesi”, il municipio, simbolo indiscusso della città con la sua torre austera e portone di ingresso incastonato che domina piazza Unità d’Italia, la cartolina di questo spicchio di Brianza.

L’Amministrazione comunale infatti ha approvato due progetti per rimettere il complesso al passo con i tempi, da un lato sicurezza e valorizzazione degli spazi, dall’altro via le barriere architettoniche che oggi impediscono ai disabili di salire al piano nobile, per loro arriva l’ascensore.

Costo: 1,43 milioni di euro interamente sostenuto dalla città con avvio del cantiere a maggio e lavori per 40 settimane.

Al risultato si è arrivati dopo un accurato studio filologico dei documenti in archivio per mantenere intatto il “genius loci”, lo spirito del posto, e il “Cantiere della conoscenza”, la ricerca sugli ambienti firmata dallo storico dell’arte Graziano Alfredo Vergani, già autore di Mirabilia Vicomercati, due pubblicazioni ma anche mostre e convegni sulle emergenze architettoniche di casa fra Medio Evo ed età moderna, a fine anni Novanta.

Il Palazzo è sottoposto a vincolo della Soprintendenza, che ha dato il via libera ai ‘disegni’ appena licenziati dalla Giunta.

Il recupero sarà esteso alla facciata principale, biglietto da visita che accoglie chiunque arrivi in centro e allo scalone nel corpo storico "per migliorare l’approdo ai piani nobili".

"L’intervento coniuga aspetti tecnici e di miglioramento dei locali, mantenendone soprattutto l’atmosfera che li rende unici - sottolinea l’amministrazione -. È una lettura degli ambienti antichi senza aggiungere nulla di nuovo".

Palazzo Trotti è uno scrigno prezioso, "un patrimonio artistico-culturale, storico, istituzionale e anche affettivo per tutti i vimercatesi, per i quali da sempre rappresenta la sede del proprio Comune - dice il sindaco Francesco Cereda -.

Compito delle amministrazioni che si trovano ad abitarlo nel tempo è anche quello di conservare ed esaltare questo gioiello. Il che comporta che ciclicamente si investa per ammodernarlo e per preservarne la struttura e la bellezza.

Ed è esattamente quello che stiamo facendo".

"Sono molto soddisfatto perché finalmente si mette mano al Municipio che ne aveva bisogno - aggiunge Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città -. È molto importante anche il fatto che si consente l’accessibilità al piano superiore anche ai disabili".

Due le delibere che riguardano la riqualificazione: la prima, che sfiora il milione di euro, è relativa "alla messa in sicurezza di solai, tetti, facciata piazza Unità d’Italia, scala d’ingresso e nuova configurazione area accesso Palazzo Trotti"; la seconda dettaglia "la manutenzione straordinaria del Palazzo comunale, l’eliminazione barriere architettoniche (formazione nuovo ascensore e modifica vano scala)" per un totale di 452mila euro. Compresa la possibilità di creare nuovi collegamenti interni, migliorando il percorso per gli uffici e la sala consiliare, cuore politico della città.