Nuova variante. Inizia il tour nei quartieri

Sarà l’occasione per capire cosa ha in mente l’Amministrazione per il futuro del territorio. E allo stesso tempo sarà il momento in cui i residenti potranno dire la loro sul disegno della città per i prossimi anni. È partito il percorso che porterà il Comune a stendere la nuova variante generale al Pgt: da qui al 15 febbraio singoli abitanti, comitati e associazioni potranno presentare istanze e suggerimenti alla Giunta, utilizzando un modulo appositamente preparato e che si può trovare sul sito internet del municipio. Per confrontarsi direttamente con la Giunta saranno poi organizzati 4 incontri pubblici, in centro e nelle frazioni: nelle assemblee il Comune presenterà gli obiettivi della variante al Pgt e ne illustrerà i contenuti, raccogliendo anche spunti dai lissonesi. Il primo appuntamento sarà lunedì alle 20.30 nella biblioteca civica. Giovedì alla stessa ora ci sarà un’assemblea nel centro civico della frazione di Santa Margherita, in via Domenico Savio, mentre mercoledì 24 ci si sposterà a Bareggia, nel centro civico di piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria. A chiudere il ciclo di incontri, lunedì 29, sarà una serata in Villa Magatti, la casa delle associazioni in piazzale Pertini. "I 4 incontri con i cittadini – spiega l’assessore all’urbanistica Massimo Rossati (nella foto) – sono stati previsti non solo per spiegare quali sono i principali obiettivi, ma anche per far capire l’importanza di costruire uno strumento partecipato e attento ai servizi pubblici o di uso pubblico". Le linee guida: potenziamento dei servizi necessari agli abitanti, riqualificazione della viabilità e tutela delle aree verdi.

