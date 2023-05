Nuova stazione elettrica No di Ricchi

Nuova stazione di distribuzione della rete elettrica: è rottura nel Cda del Parco delle Groane, con il consigliere William Ricchi che denuncia apertamente l’inerzia di fronte a quello che ritiene uno scempio ambientale. Dopo diversi confronti nei mesi scorsi, l’ex presidente del Parco delle Groane, oggi membro del Cda come delegato di Regione Lombardia, prende posizione contro l’operazione che porterebbe a realizzare una nuova stazione di distribuzione dell’energia elettrica in un’area agricola a ridosso della provinciale tra Barlassina e Cogliate.

Il direttore del Parco delle Groane ha espresso formalmente parere negativo sul progetto, che però può essere comunque realizzato in deroga con una procedura autorizzativa regionale.

"Il Parco delle Groane non risulta essere presente ai tavoli in modo efficace, quando Terna ha incontrato sindaci e cittadini, il Parco dov’era?", esordisce Ricchi in una lettera inviata a tutto il Cda. Ricchi spiega di essersi attivato per trovare una soluzione alternativa, sentendo anche i sindaci del territorio, ma che, quando è stata proposta l’idea di una realizzazione poco più a nord, tra Cogliate e Misinto, in area già ferita dalla linea di alta tensione, è stato di fatto "sbugiardato" da una lettera inviata dal presidente del Parco a Regione Lombardia.

A questo punto, Ricchi chiede una investitura formale su questo tema "anche congiunta con altro consigliere, per poter seguire l’evoluzione della predetta progettualità, allo scopo di tutelare gli interessi del Parco". Diversamente, annuncia l’intenzione di prendere le distanze dallo stesso organo politico di governo del Parco delle Groane, che lui stesso definisce "inconcludente e che non prende posizioni neanche per difendere l’oggetto di cui è stato nominato".

Ga.Bass.