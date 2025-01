Nuova piazza, è già polemica. Residenti “prigionieri” in casa nelle giornate del mercato

Polemiche a seguito dei nuovi divieti imposti dall’amministrazione per la riapertura dei mercati nella nuova piazza Cambiaghi. Da diversi giorni i residenti di Spalto Piodo, una sessantina di famiglie, si stanno lamentando per i divieti d’accesso imposti nelle vie che conducono alla proprie abitazioni per il mercato del sabato, dalle 6 alle 17.

L’ordinanza comunale, datata 30 dicembre, ha infatti istituito nuovi divieti durante le ore del mercato per potenziarne l’attrattività e migliorare la sicurezza pedonale, trovando però un primo grosso scoglio da superare: le difficoltà create ai residenti. A denunciare la questione con un comunicato è stata l’altro ieri la consigliera comunale del Gruppo Misto (ed ex assessora all’Urbanistica) Martina Sassoli, sottolineando come per ovviare al problema "bastava semplicemente rimettere il doppio senso di marcia sulla stessa Spalto Piodo, già Ztl da svariati anni, oppure modificare l’attuale assetto degli stalli mercatali per consentire a tutti (mezzi di soccorso compresi) di poter raggiungere le abitazioni". La consigliera ironicamente definisce la misura adottata come una "nuova brillante trovata viabilistica", chiedendosi se sia trattata di una "dimenticanza".

Le lamentele intanto sono già pervenute in Comune, che ha deciso di dare seguito a una nuova ordinanza, attiva da oggi, che apporterà alcune modifiche in deroga, per venire incontro ai residenti. I veicoli di chi abita in Spalto Piodo diretti ai passi carrai lì presenti potranno accedervi con entrata/uscita dall’intersezione con via Visconti, che sarà resa a doppio senso fino al limite della manifestazione. Stessa sorte toccherà a via Colombo. I residenti e comunque autorizzati ad accedere in via Colombo (carrai dei civici 9 e 11) potranno accedervi con entrata/uscita dall’intersezione via Colombo/via Cernuschi in doppio senso di circolazione fino al limite del mercato anch’essa in deroga alla disciplina vigente. Deroghe che comunque non tolgono l’assoluto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nelle aree interessate dal mercato.