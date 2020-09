Monza, 19 settembre 2020 - Grave incidente domestico, questa mattina poco prima delle 8, in via per Incirano, a Nova Milanese. Un ritorno di fiamma ha procurato ustioni su parte del corp ad un 44enne.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava tentando di accendere il barbeque, quando la fiamma improvvisamente lo ha travolto. Subito è partita la chiamata al 118, i sanitari hanno riscontrato ustioni di secondo grado all’addome, a un braccio e a una gamba. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita.