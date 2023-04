Noor, creatrice per Giorgetti Il tavolino della studentessa nel catalogo dei big del design

Non ha ancora finito il suo percorso di studi, ma ha già firmato un elemento di arredo che, prodotto da una grande azienda conosciuta a livello internazionale, costituirà di certo un pezzo pregiato destinato a finire in numerose abitazioni o uffici di tutto il mondo.

Noor Yasin, studentessa di quarta superiore del centro di formazione professionale Terragni, è la grande protagonista del Fuorisalone medese e una delle sorprese più belle di questa annata scolastica. Il suo nome, ormai, è sui cataloghi: il tavolino “Noor“ è realizzato dall’azienda medese Giorgetti, che quest’anno spegne 125 candeline. "Sono originaria del Pakistan – racconta la studentessa – più esattamente dalla capitale Islamabad, anche se sono nata a Dubai. Ora sono in Italia da più di dieci anni, vivo a Lazzate, qui mi trovo molto bene. Anche qui a scuola: ottimo rapporto con i compagni e con i professori, l’ambiente è molto coinvolgente e stimolante. Mi piacciono molto anche le materie. Per quanto mi riguarda questa sarà la mia strada in futuro, anche se ovviamente non credo che tutto dipenderà esclusivamente da me. Tra pochi mesi concludo il mio percorso scolastico, spero di potermi misurare in futuro in questo settore che dà molto spazio alla creatività".

Gli inizi della carriera sono già decisamente promettenti. Sono ben poche le persone che possono scrivere nel curriculum di avere progettato un tavolino per la Giorgetti. Ancora meno quelle che possono dire di averlo fatto negli anni scolastici con un prodotto che ha già catturato l’attenzione generale. Gran merito della scuola medese, che mette i ragazzi in collegamento con il mondo del lavoro, ma lei ci ha messo decisamente del suo proponendo questo prodotto che assomiglia proprio a un origami. "L’idea è esattamente quella – racconta la studentessa del corso di decorazione – e mi è venuta in modo naturale. Del resto mi piace lavorare la carta, continuare a piegarla, per dare vita in continuazione a forme diverse. Quando si è trattato di proporre un’idea, non ho avuto dubbi. Sono felice che sia davvero piaciuta".

Il tavolino è realizzato in legno mdf (in fibre finissime) e poi rivestito di pelle. "È un tavolino sostanzialmente quadrato – racconta l’ideatrice – largo 130 centimetri. Basso, da salotto. Il colore è grigino". Grande apprezzamento per lei da Alessandro Ciani, general manager operations presso Giorgetti, azienda che dimostra di avere a cuore anche la formazione dei ragazzi e che cerca di stimolarli. "Crediamo molto nella collaborazione con la scuola – ha dichiarato –. Questa per noi è stata una collaborazione molto bella, il prodotto finale è davvero di qualità. Come azienda speriamo che per Noor la giovane designer sia solo la prima di una lunga serie di soddisfazioni e di progetti da portare in giro per il mondo durante la sua carriera".

Gualfrido Galimberti