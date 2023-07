"Non vogliamo pagare" Sindaci e Pedemontana: alleanza sui cantieri e per i pedaggi gratis

di Gabriele Bassani

In vista dell’avvio dei lavori per la tratta B2 di Pedemontana, i sindaci dei comuni interessati dal tracciato hanno deciso di fare fronte comune per gestire insieme le criticità dei cantieri e rilanciare il tema dell’esenzione dal pedaggio per gli spostamenti interni alla tratta. Un incontro di cordinamento per affrontare questi temi si è tenuto l’altro giorno nella sede della Provincia di Monza e Brianza.

Presenti i sindaci di Barlassina, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda e Seveso, affiancati dai rispettivi tecnici comunali che si sono confrontati con i tecnici della Provincia. All’ordine del giorno la modalità di gestione dei fondi per le compensazioni ambientali e viabilistiche previsti dalla prescrizione 51 del Cipes, oltre ai problemi collegati alle fasi di cantierizzazione della tratta e all’esenzione dal pedaggio una volta realizzata l’autostrada. Questa fase dei lavori per la nuova autostrada si prospetta come la più delicata e impegnativa perché il cantiere si sovrappone al tracciato esistente della Milano-Meda, che già oggi nelle ore di punta risulta particolarmente trafficata e che in occasione di ogni minino intervento di manutenzione si trasforma in un inferno per migliaia di pendolari. C’è da studiare il modo in cui rendere meno impattante possibile la coesistenza del cantiere e della via crucis quotidiana di chi usa la superstrada. Poi c’è la questione pedaggio: sindaci e residenti dei comuni che si affacciano sulla Milano-Meda vorrebbero che venissero introdotte esenzioni per chi fino ad oggi ha utilizzato la superstrada per spostarsi anche tra due comuni limitrofi. L’indicazione dei cinque Comuni, coordinati dal sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, recentemente nominato rappresentante della tratta B2 dall’Assemblea dei Sindaci, è quella di incaricare il Centro Studi Pim per un supporto tecnico che consenta di gestire al meglio la cantierizzazione della tratta, al fine di analizzare le documentazioni tecniche di Pedemontana e trasmettere le opportune segnalazioni. "La sintesi - spiega una nota diffusa dagli stessi sindaci - sarà oggetto di un confronto con Regione Lombardia e con Pedemontana previsto per settembre".