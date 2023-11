Non sono più i padroni. Altri Daspo e fogli di via

Avevano preso possesso del centro. Violenze e risse. Ragazzi e ragazzini, molti minorenni. Italiani attorno al Nei, nordafricani in piazza Trento e Trieste.

L’altro giorno erano stati denunciati in 7 per rissa. Daspo Willy per un 16enne. Ulteriori provvedimenti sono stati adottatati dalla Questura di Monza in risposta ad alcune liti tra giovani avvenute nel centro cittadino a inizio novembre. In particolare, un Foglio di Via obbligatorio ai danni di un 23enne di origini egiziane dimorante a Sesto San Giovanni che non potrà accedere a Monza per un anno, nonché un ulteriore Divieto di accesso ai locali pubblici, per la durata un anno, ai danni di un altro minorenne, italiano di origini egiziane, dimorante a Nova Milanese, già colpito da Avviso Orale a seguito dell’introduzione del decreto “Caivano”, il quale non potrà per un periodo di un anno accedere ai locali pubblici di Monza in piazza Trento e Trieste, via Italia, via Passerini fino a piazza Roma e Largo Mazzini.

Daspo Willy, con divieto per un anno di accesso ai locali, per un 27enne nigeriano, bloccato mentre ancora sporco di sangue stava fuggendo in zona stazione. Aveva appena aggredito a pugni e spintoni con un amico (ricercato) un addetto alla sicurezza al Mc Donalds di corso Milano. Regolare sul territorio, residente ad Alessandria, non era nuovo a condotte violente: in passato si era reso responsabile di un’aggressione su un treno. Il Questore Marco Odorisio ha emesso il provvedimento di DACUR, che punisce i responsabili di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento: non potrà farsi vedere nemmeno negli altri locali pubblici in piazza Mazzini, corso Italia, piazza Trento e Trieste e via Manzoni. Una Pantera della polizia ha invece rintracciato l’autore di un furto a bordo di una macchina parcheggiata in zona ospedale, un italiano. Aveva ancora sotto i vestiti la borsa sottratta e gli arnesi utilizzati per forzare l’auto. L’uomo, indagato per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, aveva precedenti specifici: è stato quindi allontanato da Monza con Foglio di via Obbligatorio che gli inibirà il ritorno in città per i prossimi 3 anni.