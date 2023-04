Non solo fragilità, più disturbi psichiatrici

"Stiamo vivendo un momento di forte fragilità emotiva, ma anche di maggiore propensione alla richiesta di sostegno: una tendenza che è importante incoraggiare". A dirlo, Monica Petra (nella foto in alto), presidente di Telefono Amico Italia che evidenzia una crescita del 9% di telefonate nel 2022 (110 mila in tutta Italia, di cui oltre 23mila gestite dai cinque centri lombardi) rispetto al 2021. Telefono Amico Italia supporta emotivamente le persone in difficoltà attraverso tre modalità di ascolto riservate e confidenziali: colloquio telefonico attraverso il numero unico nazionale 02 2327 2327, attivo 365 giorni all’anno dalle 10 alle 24; [email protected], alla quale è possibile accedere attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it e WhatsApp Amico, raggiungibile via chat al 324 011 72 52 tutti i giorni dalle 18 alle 21. Secondo l’analisi diffusa dall’organizzazione di volontariato in occasione della Giornata mondiale della salute del 7 aprile, le segnalazioni di malessere emotivo sono più che raddoppiate nell’arco degli ultimi tre anni, con un forte aumento di contatti da parte dei giovani e una tendenza in netta crescita.

"Negli ultimi tre anni – spiega Petra – abbiamo riscontrato una forte crescita, iniziata con la pandemia da Covid-19". In crescita i nuovi utenti, ovvero persone che in passato non avevano mai sentito l’esigenza di rivolgersi al servizio, gestendo una media di una richiesta di aiuto al minuto. Per quanto riguarda la natura delle telefonate, prevalgono quelle legate all’area del sé: in particolare, chi telefona accusa soprattutto solitudine e bisogno di compagnia; chi scrive in chat manifesta, invece, principalmente, problematiche esistenziali e disagio psicologico. Importante il sostegno anche per i più giovani, che si avvalgono soprattutto delle chat, perché la maggior parte soffre di disturbi psichiatrici. Federica Pacella