Snack per il Banco Alimentare, San Carlo dona 18mila prodotti a 9mila famiglie in Brianza. L’emergenza sanitaria ha aperto un problema drammatico: "In pochi mesi sul territorio la domanda di cibo è aumentata del 20%, un’enormità anche per noi che forniamo 105mila pasti al giorno in Regione ", dicono al sodalizio. L’accordo fra i due colossi all’inizio dell’epidemia era limitato ad alcune aree del Paese, poi si è esteso da Nord a Sud, Lombardia in testa, con 205mila confezioni distribuite. "Solidarietà e collaborazione sono le parole chiave di questa esperienza – dice Susanna Vitaloni, vicepresidente e amministratore delegato del colosso delle patatine –. Vogliamo fare la nostra parte per la comunità in un momento così difficile". "L’intesa ci ha permesso di portare in tante case un momento di allegria nonostante le difficoltà - aggiungono i volontari -. L’aiuto fra imprese e no-profit è segno dello sforzo comune per aiutare il Paese a risollevarsi".

Bar.Cal.