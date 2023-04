Non era rapina ma scazzottata Sei denunciati

La finzione di una rapina che si tramuta in scazzottata con tanto di coltello tra 6 stranieri: tre marocchini e altrettanti egiziani in un negozio. Tutti vengono denunciati dai carabinieri del Comando di Seregno. Il fatto è accaduto a Seregno alle 18.50 dove i carabinieri della Sezione radiomobile sono intervenuti in una rivendita di ortofrutta in corso Matteotti da dove era arrivata una richiesta di aiuto per una rapina in corso sfociata in un tafferuglio tra diversi stranieri.

I militari hanno trovato il proprietario e un dipendente, entrambi cittadini egiziani rispettivamente di 33 e 32 anni, che hanno riferito di essere appena stati aggrediti da quattro nordafricani scappati a bordo di una Mercedes Classe A verso lo stadio. Poco dopo, ua pattuglia è riuscita a intercettare e fermare l’auto con i quattro sospetti. Accompagnati in caserma, sono stati identificati e interrogati sul fatto accaduto nel negozio di ortofrutta. In quel frangente, i quattro nordafricani, tutti cittadini marocchini, rispettivamente di 27, 29, 31 e 34 anni due dei quali pregiudicati per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, hanno detto di aver dimenticato un portafogli all’interno del negozio e, quando sono tornati a prenderlo, hanno affermato di essere stati aggrediti dal titolare che, ad un tratto, avrebbe estratto un lungo coltello. Alla conclusione dell’indagine, tanto i due egiziani quanto i quattro marocchini sono stati denunciati per lesioni personali e percosse. I coinvolti sono andati nei pronto soccorso di zona - alcuni autonomamente, altri in ambulanza - tutti hanno avuto dai tre ai sei giorni di prognosi.

Sonia Ronconi