Non c’è nessuno Alla fine chiude il centro anziani

Chiude per mancanza di frequentatori il Centro anziani Tre quartieri del Villaggio Brollo. Al suo posto, nella casa che fu del fondatore del quartiere, Giuseppe Brollo, ci sarà la nuova sede della protezione civile di Solaro. "Ormai solo qualche sparuto frequentatore nel corso di interi pomeriggi rendeva antieconomico tenere aperto il centro" spiega il presidente uscente Giuseppe Rizzo, ricordando che le difficoltà attraversate dall’associazione erano state ribadite anche nell’assemblea dello scorso novembre, quando si segnalò anche la mancanza di candidati per l’elezione del nuovo direttivo, scaduto da tempo. Di qui la decisione, a malincuore, di chiudere l’ultimo bilancio e riconsegnare le chiavi della sede al Comune. Quella stessa sede che per molti anni è stato un punto di riferimento per gli anziani della frazione i cui residenti sono distribuiti su tre comuni, Solaro, Ceriano Laghetto e Limbiate. Una decisione che ha suscitato molta amarezza tra i soci rimasti, drasticamente calati con il Covid, per i lunghi periodi di chiusura imposti. C’è stato un tempo in cui il centro anziani Tre Quartieri arrivò a contare fino a 650 iscritti, mentre alla fine dello scorso anno ne erano rimasti poco più di 150. Il centro era stato anche promotore di molte iniziative coinvolgenti, come i primi corsi per l’utilizzo del computer, le lezioni scientifiche, le conferenze su questioni mediche, oltre che le gite e i soggiorni.

Ga.Bass.