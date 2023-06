"Non abbandonateci" I timori di piazza Garibaldi

È il 5 luglio la data in cui può cambiare, una data che fa paura ai residenti che abitano vicino al locale di piazza Garibaldi chiuso il 5 maggio per spaccio di cocaina, oltre che un luogo in cui per anni si sono ripetute aggressioni, schiamazzi notturni e situazioni fuori controllo. Un bar a cui la licenza è stata sospesa più volte negli ultimi anni, l’ultima dopo che erano stati trovati nel cortile sul retro del locale, nei bidoni dei rifiuti, 47 dosi di cocaina pronte per essere vendute e un barista è stato arrestato. "Abbiamo paura che la situazione torni come prima – racconta una portavoce del condominio che condivide con il locale il cortile -. Abbiamo deciso di installare un sistema di videosorveglianza nel cortile dove la notte succedeva di tutto, ma temiamo che non serva a nulla se le autorità lasciano tutto come prima. Facciamo appello al questore e al sindaco perché in piazza Garibaldi non si permetta ancora a un locale di fare quello che vuole senza orari, con situazioni intollerabili per i residenti".

La chiusura prolungata di un luogo che per anni ha attirato cattive frequentazioni ed è stato teatro di numerosi episodi di disordine e degrado "ci ha fatto rinascere. In queste settimane in piazza Garibaldi è tornata una normalità che mancava da tanti anni, senza più schiamazzi tutta la notte, rifiuti e sporcizia lasciati ovunque e tante situazioni che non lasciavano sicuri. Non possiamo pensare che si torni come prima - ripete - e che venga permesso ancora che nel centro storico di una città, davanti al tribunale di Monza, tutto sia permesso di notte. Chiediamo alle autorità di non essere dimenticati".

M.Ag.