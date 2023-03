"No alla morte in nome di Luca" La petizione della famiglia Attanasio

di Gabriele Bassani

Raccolta firme online per dire no alla pena di morte per gli imputati dell’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio processati nella Repubblica Democratica del Congo.

Il processso è alle battute finali e i 6 uomini accusati dell’agguato costato la vita all’ambasciatore italiano, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo rischiano la condanna alla pena capitale, anche se da circa 20 anni viene convertita nell’ergastolo. Venuti a conoscenza di questa eventualità, i famigliari di Luca Attanasio hanno preso le distanze. Intanto sulla piattaforma online change.org, è la Fondazione Mama Sofia, fondata da Luca Attanasio con la moglie Zakia Seddiki Attanasio, a lanciare l’appello perché non venga disposta la condanna capitale. "Aggiungere morte a morte non serve a nulla. Se non a portare altro dolore. Noi siamo contrari, Luca sarebbe stato contrario", aveva affermato qualche giorno fa Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore originario di Limbiate. "Ho accolto con dolore – dichiara Zakia Seddiki Attanasio – la richiesta di condanna alla pena di morte per gli imputati, nel processo in corso a Kinshasa, per l’assassinio di Luca, Vittorio e Mustafa. Luca era un uomo buono, mosso da profonde motivazioni umanitarie e di elevatissimi ideali ed era assolutamente contro la pena di morte. Chiediamo al ministero degli Affari Esteri, che era la sua casa, e all’Ambasciata d’Italia a Kinshasa, parte civile nel processo, di trasmettere a chi dovrà emettere il giudizio, questo nostro desiderio, questo nostro appello. Luca avrebbe voluto proprio questo. Sono convinta – conclude Saddiki Attanasio – che sia il modo giusto di onorare la memoria di Luca e di promuovere quegli ideali di amore per l’umanità cui egli si è sempre ispirato".