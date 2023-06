"Night and Day": un viaggio nella musica americana al Crf-Centro Carossia

Un percorso narrato e cantato nella grande musica degli Stati Uniti, tra jazz e soul, Gershwin e Cole Porter. È lo spettacolo-concerto “Night and Day- Viaggio nella musica americana e non solo...“, che si terrà domani alle 20.30, e in replica domenica alle 17, al Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli: a portarlo in scena saranno Irene Carossia (nella foto) nelle vesti di cantante e l’attrice Luisa Caglio come voce narrante. Un tuffo in alcuni classici intramontabili che aiuteranno a capire meglio l’America. Prenotazioni a [email protected] La musica sarà protagonista sempre domani anche a Sovico: al teatro OppArt alle 20.30 concerto rock del Classic Vibes Duo. Il palco di via Giovanni da Sovico sabato alle 21 proporrà infine un concerto per arpa e voce con Sonia Caputo. F.L.