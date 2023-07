Niente party per donne musulmane La piscina ora annulla l’evento

di Gabriele Bassani

Passo indietro dei proprietari della piscina: annullato il beach party per sole donne musulmane in programma sabato.

Un’iniziativa contro la quale si era schierata l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, che sottolineava una sorta di discriminazione al contrario e un rifiuto all’integrazione.

Nel pomeriggio di ieri la presa di posizione dei proprietari delle piscine “al Gabbiano“, location scelta per l’evento.

"Non è in programma alcun evento per il giorno sabato 8 luglio 2023", si legge nella nota diffusa dai proprietari, che aggiungono di volersi dissociare "dalle voci riguardanti il “sequestro“ dei telefoni e lo spegnimento delle videocamere di sorveglianza assolutamente fuori dalle nostre intenzioni. L’idea era nata dal semplice fatto di affittare la nostra location (che è aperta a tutti) ad un privato, che può essere chiunque, italiano, straniero o di qualsiasi etnia e religione, che avrebbe poi invitato ospiti a sua scelta, in questo caso donne della medesima religione per trascorrere una giornata esclusiva. Ci teniamo a precisare che tramite la loro pubblicità sono stati travisati alcuni degli accordi verbali presi, non immaginavamo assolutamente tutte queste restrizioni che non sono in accordo con i nostri ideali, siamo persone che in primis tengono alla tutela e all’emancipazione delle donne, avessimo saputo prima alcuni dettagli avremmo rifiutato subito la proposta in questione".

Eppure, fino a poche ore prima, gli organizzatori dell’evento avevano ironicamente ringraziato la Lega per la pubblicità data all’iniziativa: "Ringraziamo di cuore gli onorevoli leghisti per aver contribuito alla inaspettata impennata dei nostri partecipanti. Grazie a voi siamo vicini al sold out", si leggeva sulla pagina ufficiale Instagram dell’evento “Bahja“, non mancando una nota critica: "Complimenti per il grande spreco di risorse e per aver distolto l’opinione pubblica dai veri problemi del paese, per concentrarla su qualche decina di donne che andranno a nuotare".

Gli stessi organizzatori, tramite la pagina, annunciavano a breve una conferenza stampa per chiarire meglio la questione. Tra i tanti commenti positivi nella pagina dedicata all’evento, quello di una donna che scrive: "Magari una giornata in costume senza uomini viscidi che mi fissano (e non sono musulmana)... Se non fossi di Roma sarei già venuta sorelle". E un’altra che aggiunge: "Con tutti i problemi che ci sono in Italia e al mondo, certi m...i (perdonatemi per il termine) si preoccupano di questo?".