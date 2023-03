Niente baby gang Gli imputati erano innocenti

Imputati come una baby gang di bulli e persecutori di ragazzini, picchiati, rapinati e minacciati nel centro storico. Tanto che per loro la Procura aveva chiesto condanne da 6 anni e mezzo fino a 8 anni di reclusione. Invece sono stati assolti dopo il processo al Tribunale di Monza. Alla sbarra tre ventenni di origine egiziana, accusati a vario titolo di rapina aggravata e minacce. Sotto la lente due episodi. Il primo risale al 6 gennaio 2020: la vittima, un egiziano di 15 anni, aveva denunciato di essere stato aggredito e minacciato dai tre connazionali. Con un coltello a serramanico, lo avevano immobilizzato rapinandogli una cassa acustica bluetooth, il telefono cellulare e un anello. "Uno di loro aveva un coltello e me l’ha puntato alla gola, quando ho cercato di oppormi ho ricevuto una testata e diversi calci. Io li avevo già visti e sono andato a cercare i loro profili su Instagram per portarli alla polizia". La difesa degli imputati ha sostenuto che il minorenne non ha raccontato però che lui quei ragazzi li conosceva bene e si era poco prima incontrato con i tre per chiarire la vicenda di un video postato sul social. L’altra rapina contestata risaliva al 10 gennaio 2020 ai danni di un 15enne italiano in piazza Trento e Trieste, accerchiato da una quindicina di ragazzi e rapinato di telefono cellulare, orologio, portafoglio e maglia. La vittima aveva inizialmente riconosciuto nelle foto mostrate dalle forze dell’ordine alcuni degli imputati, indicandone uno con l’orecchino. Ma al processo non li ha riconosciuti con certezza e nessuno aveva il lobo forato.

S.T.