"Nessun giaciglio trovato in zona" Ma tanti senzatetto rifiutano aiuti

"È da escludere che la persona deceduta abbia dormito nella struttura – spiega il sindaco Alberto Rossi, esprimendo dolore e sconcerto per quanto accaduto –. Ieri sera fino a mezzanotte e 40 la polizia locale ha eseguito un servizio di monitoraggio dei parcheggi sotterranei: in via Odescalchi non c’erano giacigli, che non sono stati rinvenuti neanche in passaggi effettuati nelle settimane precedenti".

"Durante il sopralluogo di ieri sera, una persona è fuggita alla vista della pattuglia", ha rivelato il sindaco, ma poco dopo si è saputo che questa persona è stata poi rintracciata viva dai carabinieri.

Le immagini del sistema di videosorveglianza, perfettamente funzionante, sono al vaglio degli investigatori. "Il sistema antincendio è entrato in funzione ed ha evitato che le fiamme si potessero propagare in altre aree", aggiunge Rossi. Intanto si discute del problema dei senzatetto in città, monitorati e sostenuti dal Comune e dalla comunità pastorale. Per loro è stato costruito il progetto della Casa della Carità di via Alfieri. "I nostri servizi sociali – spiega l’assessora Laura Capelli – sono attenti a seguire i casi dei senzatetto e, quando questi accettano la relazione di aiuto, vengono trovate soluzioni alloggiative stabili: importantissimo è il Piano Freddo, realtà attorno a cui per sei mesi all’anno gravitano una ventina di persone ogni giorno". Ma non tutti accettano questo aiuto. "Sono cinque o sei i senzatetto cittadini italiani che gravitano stabilmente sul territorio, più gli stranieri, che sono difficilmente quantificabili e che, in generale, non sono presenze stabili". Per gli uni e per gli altri oltre agli edifici dismessi spesso purtroppo la soluzione è un sottoscala nella Corte del Cotone o nei parcheggi interrati.

Gualfrido Galimberti