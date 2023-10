Nello zaino 260 euro di deodoranti. Coppia di ladri fermata alle casse

Arrestati Bonnie e Clyde romeni dei furti nei supermercati della Lombardia e un egiziano rientrato illegalmente in Italia per tornare a spacciare hashish a Monza. La coppia di romeni, entrambi senza fissa dimora, è stata arrestata dalla polizia al supermercato Iper di via Sant’Andrea a Monza (nella foto), dove avevano pagato una bottiglietta di acqua e delle gomme di masticare, ma nello zaino avevano nascosto deodoranti per un valore di 260 euro. Si è poi scoperto che la coppia risulta responsabile di altri 7 furti analoghi commessi in Lombardia tra settembre e ottobre, tutti commessi all’Esselunga a Milano, Bollate, Fino Mornasco.

Al processo per direttissima al Tribunale di Monza per il furto a Monza il giudice ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare del divieto di soggiorno nelle province di Monza e Milano. Un 32enne egiziano è stato, invece, arrestato dagli agenti dopo un inseguimento a piedi nella stazione ferroviaria. L’uomo li aveva insospettiti perché si aggirava alla fermata dall’autobus davanti alla stazione da diverse ore, senza mai salire su un pullman. Alla vista dei poliziotti l’egiziano si è dato alla fuga entrando in stazione nella speranza di poter salire sul primo treno in partenza e nascondersi tra i passeggeri, ma è stato inseguito e bloccato. Addosso aveva dosi di hashish per 15 grammi, nascosti in parte anche negli scaldamuscoli indossati, nonché banconote di piccolo taglio arrotolate e stropicciate, ritenuti provento dello spaccio. È emerso che l’egiziano era già stato espulso nel 2019, ma aveva fatto rientro illegalmente in Italia a giugno. Al processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e concesso il nulla osta all’espulsione.

S.T.