Nel mirino dei vandali Scuole, raid a ripetizione: saccheggiata la dispensa devastate aule e palestre

di Cristina Bertolini Ci risiamo. Non è bastato l’appello accorato dei bambini della scuola elementare Omero che un paio di settimane fa avevano scritto una lettera aperta alla città, al sindaco, al questore e ai balordi che avevano vandalizzato la palestra della “loro“ scuola. L’altro giorno, ancora una volta, la scuola è stata colpita ancora. I vandali hanno fatto incursione nella stessa scuola Omero, devastando arredi e imbrattando i muri con la vernice. Hanno distrutto mani materiali didattici, computer e monitor interattivi, rovesciato armadi, imbrattato di vernice pavimenti, muri e banchi. Da un lato, come scrive il sindaco Paolo Pilotto sui social, la furia della distruzione per la distruzione. Dall’altro, dopo pochissime ore, a partire dalla stessa sera e poi ancora la domenica, superato lo sgomento le maestre, i maestri, la dirigente e il personale scolastico, comprese le cuoche, e i tecnici comunali hanno raccolto i cocci e preparato la scuola a riaprire il lunedì mattina. "Non ho nulla da aggiungere – è perentoria e desolata la dirigente dell’istituto scolastico Anna Guglielmetti –, sono pienamente d’accordo con quanto ha scritto il sindaco". "Siamo gli alunni della scuola Omero, dell’istituto comprensivo oinè - avevano scritto i bambini -. Lunedì mattina tornando a scuola...